Кулеба заявил о нанесенном по Путину «очень сильным ударе»

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Кулеба отметил, что после разговора о России он остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги. Также дипломат убедился, что «Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции». При этом Кулеба не увидел оснований для того, чтобы «Украина стала заложником российско-турецких отношений».

Также стороны обсудили «Крымскую платформу», которая, как выразился Кулеба, «очень сильный удар лично по президенту [России Владимиру] Путину».

«Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело», - сказал министр.

Он отметил, что Турция останется одним из самых активных участников «Крымской платформы» и готова вместе с Украиной убеждать другие страны присоединиться к декларации.

Украинско-турецкие отношения доверительные, самодостаточные и находятся на самой высокой точке развития, добавил министр.