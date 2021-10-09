Захарова нашла смешные моменты в выборах в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала ход местных и федеральных выборов, прошедших в Берлине. Свое мнение она высказал в Telegram.
Представитель МИД РФ обратила внимание не несколько моментов. Так, на 99 избирательных участках из-за путаницы с бюллетенями более 13 тысяч голосов были признаны недействительными, а на одном участке объявлены недействительными 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника.
Также Захарова отметила, что в голосовании приняли участие несовершеннолетние, хотя права такого у них нет. А на нескольких участках был пересчет голосов, что привело к изменению результатов.
При этом на выборах присутствовали только пять наблюдателей БДИПЧ ОБС, добавила дипломат.
Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. После 16 лет у власти канцлер ФРГ Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы выдвигать не стала.