Захарова нашла смешные моменты в выборах в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала ход местных и федеральных выборов, прошедших в Берлине. Свое мнение она высказал в Telegram.

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Представитель МИД РФ обратила внимание не несколько моментов. Так, на 99 избирательных участках из-за путаницы с бюллетенями более 13 тысяч голосов были признаны недействительными, а на одном участке объявлены недействительными 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника.

Также Захарова отметила, что в голосовании приняли участие несовершеннолетние, хотя права такого у них нет. А на нескольких участках был пересчет голосов, что привело к изменению результатов.

При этом на выборах присутствовали только пять наблюдателей БДИПЧ ОБС, добавила дипломат.