Договорились: Нуланд посетит Москву для переговоров

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«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона», - заявила Захарова

По ее словам, Нуланд проведет переговоры в МИД России, а также встретится с официальными лицами в других российских ведомствах.

В Госдепартаменте США заявили, что Виктория Нуланд обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов с российскими должностными лицами высокого ранга.

Ранее информированный источник в российских госструктурах заявил, что представитель Госдепа встретится с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Виктория Нуланд считается главным экспертом по России и постсоветскому пространству в американской администрации. В России она известна благодаря посещению Майдана в Киеве в 2014 году. Участников госпереворота она угощала печеньем и бутербродами. После этого в России появился мем о «печеньках Госдепа».