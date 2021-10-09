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Договорились: Нуланд посетит Москву для переговоров

Майк Габриелян
39 минут назад

МИД России подтвердил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приедет в Москву. Визит состоится 11-13 октября. Об этом в Telegram-канале написала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Договорились: Нуланд посетит Москву для переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона», - заявила Захарова

По ее словам, Нуланд проведет переговоры в МИД России, а также встретится с официальными лицами в других российских ведомствах.

В Госдепартаменте США заявили, что Виктория Нуланд обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов с российскими должностными лицами высокого ранга.

Ранее информированный источник в российских госструктурах заявил, что представитель Госдепа встретится с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Виктория Нуланд считается главным экспертом по России и постсоветскому пространству в американской администрации. В России она известна благодаря посещению Майдана в Киеве в 2014 году. Участников госпереворота она угощала печеньем и бутербродами. После этого в России появился мем о «печеньках Госдепа».

Ранее Нуланд отказывали в российской визе, так как ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.

Политика,Виктория Нуланд,Мария Захарова,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,МИД,Госдеп США,
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