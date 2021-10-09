На Украине рассказали о подарке Путину от спецслужб США

Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - это подарок от американских спецслужб президенту России Владимиру Путину, сказал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Его слова передает РИА «Новости».

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«То, что произошло с этим аферистом – это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину», - заявил Кива в эфире телеканала «Первый независимый».

Как рассказал украинский депутат, Саакашвили заманили в Грузию, пообещав, что у него там не будет никаких проблем.

«Потому что у нас все контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине», — отметил Кива.

По мнению парламентария, арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.

Депутат также добавил, что положение в мире изменилось после встречи Путина с американским лидером Джо Байденом, где они, по словам Кивы, написали «новый мировой порядок».