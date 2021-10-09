Лавров заявил об изменениях в Концепции внешней политики РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что в настоящее время МИД работает над обновлением Концепции внешней политики России. Об этом он заявил на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, передает ТАСС.

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Лавров отметил, что новоиспеченные дипломаты тоже будут вносить свой вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе. Министр подчеркнул, что им придется трудиться в ответственный период российской истории. «Это только добавляет азарта, честно скажу. Заставляет мыслить креативно, всегда имея в качестве главной задачи выполнение основного предназначения нашей внешней политики — обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны», — резюмировал глава ведомства.