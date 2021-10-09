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Лавров рассказал об обновлении Концепции внешней политики России

Lenta.ruиещё 3
58 минут назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что в настоящее время МИД работает над обновлением Концепции внешней политики России. Об этом он заявил на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, передает ТАСС.

Лавров заявил об изменениях в Концепции внешней политики РФ
Фото: ТАССТАСС

Лавров отметил, что новоиспеченные дипломаты тоже будут вносить свой вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе. Министр подчеркнул, что им придется трудиться в ответственный период российской истории. «Это только добавляет азарта, честно скажу. Заставляет мыслить креативно, всегда имея в качестве главной задачи выполнение основного предназначения нашей внешней политики — обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны», — резюмировал глава ведомства.

Ранее Лавров рассказал, что доверительные отношения между Европейским союзом (ЕС) и Россией сильно подорваны, и их деградация приобретает хронический характер. По словам дипломата, ситуация зашла так далеко из-за «целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя». «Если брать в целом отношения между Россией и Евросоюзом, то их можно назвать семилеткой упущенных возможностей», — отметил глава МИД.

Политика,Сергей Лавров,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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