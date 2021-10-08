Путин поручил научить всех детей плавать

Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу по всеобщему обучению детей плаванию. Информацию об этом разместили на сайте Кремля.

«При разработке и реализации межведомственной программы обратить особое внимание на необходимость осуществления обучения плаванию в дошкольных и общеобразовательных организациях, в заведениях дополнительного образования, отдыха детей и их оздоровления», — говорится в перечне.

Путин поручил включить в госпроекты страны дополнительные мероприятия, в том числе производство отечественных модульных и мобильных бассейнов. Также программа должна предусматривать целевой показатель ежегодно проходящих обучение плаванию детей, структуру управления и финансирование на федеральном и региональном уровнях начиная с 2023 года.