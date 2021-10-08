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Путин поручил научить всех детей плавать

Елена Прошина
25 минут назад

Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу по всеобщему обучению детей плаванию. Информацию об этом разместили на сайте Кремля.

Путин поручил научить всех детей плавать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве адресатов поручения президент указал Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов РФ и «Всероссийскую федерацию плавания».

«При разработке и реализации межведомственной программы обратить особое внимание на необходимость осуществления обучения плаванию в дошкольных и общеобразовательных организациях, в заведениях дополнительного образования, отдыха детей и их оздоровления», — говорится в перечне.

Путин поручил включить в госпроекты страны дополнительные мероприятия, в том числе производство отечественных модульных и мобильных бассейнов. Также программа должна предусматривать целевой показатель ежегодно проходящих обучение плаванию детей, структуру управления и финансирование на федеральном и региональном уровнях начиная с 2023 года.

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми

Срок исполнения поручения — 30 июня 2022 года. Ответственным лицом назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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