Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевки Муратову

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову хорошим событием. Кроме того, он поздравил лауреата, говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Горбачев-фонда.

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Президент СССР назвал Муратова смелым и честным человеком. Он добавил, что обязательно поздравит его лично, как только сможет с ним связаться.

«Молодец, так держать», — отметил Горбачев.