Лавров высмеял двуличное отношение к привитым «Спутником V» дипломатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видел совершенно разное отношение к привитым одной и той же вакциной «Спутник V» российским и западным дипломатам. Фрагмент его заявления публикует Telegram-канал «Пул N3».
По словам министра иностранных дел России, доходит до смешного.
«Французские дипломаты здесь привиты «Спутником V» и могут путешествовать в большинство стран. А наши дипломаты в Париже, привитые тем же «Спутником V», не могут ни в ресторан сходить, никуда», - рассказал дипломат.
По словам Лаврова, в Сан-Марино «вся страна привилась «Спутником V», и ее жители с этими сертификатами спокойно ездят как в Италию, так и в другие страны ЕС.
«Я был в августе в Риме и спросил у итальянского министра иностранных дел: «Как же так? Та же самая вакцина, это тот же самый вид гуманоидов, но почему же разное отношение?». Он говорит: «Мы подумали, мы, наверное, в ноябре запретим санмаринцам ездить», - заявил Сергей Лавров.
О регистрации «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. В начале марта Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» для допуска вакцины на европейский рынок. Однако она до сих пор не завершена.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что проблемы с признанием российской вакцины со стороны EMA и ВОЗ обусловлены конкуренцией на рынке. По его словам, в настоящее время оборот «Спутника V» «превосходит или равен обороту всех других медикаментов на планете Земля». При этом посол Европейского союза в России Маркус Эдерер подчеркнул, что в задержке регистрации «Спутника V» виновата сама Россия и «все вопросы по поводу сроков нужно задавать ей».