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Лавров высмеял двуличное отношение к привитым «Спутником V» дипломатам

Алиса Селезнёва
20 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видел совершенно разное отношение к привитым одной и той же вакциной «Спутник V» российским и западным дипломатам. Фрагмент его заявления публикует Telegram-канал «Пул N3».

Лавров высмеял двуличное отношение к привитым «Спутником V» дипломатам
Фото: ТАССТАСС

По словам министра иностранных дел России, доходит до смешного.

«Французские дипломаты здесь привиты «Спутником V» и могут путешествовать в большинство стран. А наши дипломаты в Париже, привитые тем же «Спутником V», не могут ни в ресторан сходить, никуда», - рассказал дипломат.

По словам Лаврова, в Сан-Марино «вся страна привилась «Спутником V», и ее жители с этими сертификатами спокойно ездят как в Италию, так и в другие страны ЕС.

«Я был в августе в Риме и спросил у итальянского министра иностранных дел: «Как же так? Та же самая вакцина, это тот же самый вид гуманоидов, но почему же разное отношение?». Он говорит: «Мы подумали, мы, наверное, в ноябре запретим санмаринцам ездить», - заявил Сергей Лавров.

О регистрации «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. В начале марта Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» для допуска вакцины на европейский рынок. Однако она до сих пор не завершена.

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Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что проблемы с признанием российской вакцины со стороны EMA и ВОЗ обусловлены конкуренцией на рынке. По его словам, в настоящее время оборот «Спутника V» «превосходит или равен обороту всех других медикаментов на планете Земля». При этом посол Европейского союза в России Маркус Эдерер подчеркнул, что в задержке регистрации «Спутника V» виновата сама Россия и «все вопросы по поводу сроков нужно задавать ей».

Политика,Маркус Эдерер,Александр Гинцбург,Сергей Лавров,ВОЗ,МИД,ЕС,
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