Лавров заявил о продвижении диалога с ЕМА по «Спутнику V»

В диалоге Москвы с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) по вопросу регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» есть продвижения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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«Мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации "Спутника V", и работа у нас уже достаточно продвинулась», — рассказал глава МИД.

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в восстановлении регулярных контактов с Евросоюзом, в том числе в сфере здравоохранения.