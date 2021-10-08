В России обвинили ЕС в попытках повлиять на диалог Москвы и Минска

Резолюция Европарламента (ЕП), которая предполагает новые санкции против России в том случае, если она поддержит Белоруссию, это вмешательство в дела двух суверенных стран. Такое мнение выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он утверждает, что европейские парламентарии желают негативно повлиять на диалог Минска и Москвы. Его слова передает «Коммерсантъ».

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По его словам, резолюция ЕП лишь подтверждает масштаб и значимость планов Белоруссии и России по интеграции. Мезенцев считает резолюцию, принятую парламентариями, негативным примером упрощения практики международного диалога. По его мнению, подобные действия не способствуют укреплению доверия к западным коллегам.

ЕП выступил против переговоров Минска и Москвы по Союзному государству. В организации назвали эту инициативу нарушением суверенитета Белоруссии и подчеркнули, что в таком случае белорусский народ потеряет право решать будущее своей страны. В резолюции сообщается, что если власти РФ продолжат эту политику в отношении Белоруссии, то ЕС будет вынужден ввести новые меры противодействия и сдерживания в отношении России.