В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
0° в 
Пробки 2 балла
USD 72.29EUR 83.61BRENT 82.94
Войти в почту

В России обвинили ЕС в попытках повлиять на диалог Москвы и Минска

Елена Прошина
16 минут назад

Резолюция Европарламента (ЕП), которая предполагает новые санкции против России в том случае, если она поддержит Белоруссию, это вмешательство в дела двух суверенных стран. Такое мнение выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он утверждает, что европейские парламентарии желают негативно повлиять на диалог Минска и Москвы. Его слова передает «Коммерсантъ».

В России обвинили ЕС в попытках повлиять на диалог Москвы и Минска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, резолюция ЕП лишь подтверждает масштаб и значимость планов Белоруссии и России по интеграции. Мезенцев считает резолюцию, принятую парламентариями, негативным примером упрощения практики международного диалога. По его мнению, подобные действия не способствуют укреплению доверия к западным коллегам.

ЕП выступил против переговоров Минска и Москвы по Союзному государству. В организации назвали эту инициативу нарушением суверенитета Белоруссии и подчеркнули, что в таком случае белорусский народ потеряет право решать будущее своей страны. В резолюции сообщается, что если власти РФ продолжат эту политику в отношении Белоруссии, то ЕС будет вынужден ввести новые меры противодействия и сдерживания в отношении России.

9 сентября лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Москве. По итогам встречи Владимир Путин допустил создание союзного парламента двух государств, но отметил, что пока этот вопрос не обсуждался.

Политика,Дмитрий Мезенцев,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители