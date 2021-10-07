От козы до пододеяльника: топ необычных подарков на день рождения Путина

Ежегодно, 7 октября, президент России получает массу подарков на свой день рождения. В URA.RU вспомнили о самых необычных презентах, которые получал глава государства, а мы дополнили этот список.

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Первый по-настоящему оригинальный подарок президент получил в 2003 году. Необычный презент Путину вручил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Им стал символ наступающего тогда года белая коза по кличке Сказка. В 2008 и 2009 годах традиция с животными в качестве подарков Владимиру Путину продолжилась.

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Сначала глава государства получил на день рождения уссурийского тигренка Машу, а после и двух переднеазиатских леопардов. Путин отправил животных в «Сафари-парк» в Геленджике и сочинский питомник.

На свое 58-летие президент получил один из самых нашумевших подарков — эротический календарь от студенток факультета журналистики МГУ имени Михаила Ломоносова. Серия поражающих воображение презентов на этом не закончилась. В 2012 году на день рождения Путин получил «воду времен динозавров» из озера Восток в Антарктиде, погребенного под четырехкилометровой толщей льда и изолированного от внешнего мира несколько миллионов лет назад. Подарок президенту вручил вице-премьер по Дальнему Востоку Юрий Трутнев.

В 2013 году на саммите АТЭС в Индонезии Путин получил, пожалуй, самое трогательное поздравление. Участники встречи пригласили президента России, приехавшего на первое закрытое заседание, в отдельную комнату и исполнили во главе с лидером Китая Си Цзиньпином песню Happy Birthday to You под гитарный аккомпанемент главы Индонезии Сусило Бамбанго Юдойоно.