Кадыров открыл крупнейший в России ипподром

В Чечне открыли крупнейший в России конноспортивный комплекс, вмещающий около трех тысяч человек. Как сообщает ТАСС, новый ипподром будет носить имя умершего в 2020 году коннозаводчика Сайд-Хусейна Закаева.

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По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Закаев заразил его интересом к конному спорту.

«После этого мы начали на территории нашей республики создавать клубы, конюшни, строить маленькие и большие ипподромы. Здесь будут проводиться регулярные сезоны, мы для этого создали всю необходимую инфраструктуру. Хотим сделать Грозный центром конного спорта», — отметил он.

В конноспортивном комплексе есть ветеринарный пункт, конюшни, ипподромное поле, манеж для тренировок и бассейны для лошадей. На базе комплекса также планируют наладить коннепроизводство и построить зоны отдыха с водоемами для рыбаков.