Школьный друг Путина рассказал о детстве президента

Виктор Борисенко, школьный друг президента России Владимира Путина, рассказал о детстве главы государства. По его словам, Путин заступался за слабых, а также любил петь песни группы The Beatles. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Борисенко вспомнил, что в детстве Путин любил играть в прятки и в «мушкетеров». Также будущий глава России с удовольствием пел песни The Beatles.

«30 сонат Бетховена — это коллекция пластинок Владимира Спиридоновича Путина, которые были в семье Путиных», — рассказал друг президента. Он добавил, что Путину нравились фильмы того времени: «Щит и меч», «Мертвый сезон», а также опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Кроме того, Борисенко вспомнил случай из старших классов, рассказанный ему одноклассником. К нему и Путину в автобусе пристали пьяные мужчины, которые вытолкнули школьников на улицу. Однако столпившиеся зрители увидели, как от удара старшеклассника мужчины попадали в сугробы. На тот момент, вспоминает друг президента, Путин уже хорошо освоил самбо.