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Школьный друг Путина рассказал о детстве президента

Lenta.ru
19 минут назад

Виктор Борисенко, школьный друг президента России Владимира Путина, рассказал о детстве главы государства. По его словам, Путин заступался за слабых, а также любил петь песни группы The Beatles. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Школьный друг Путина рассказал о детстве президента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Борисенко вспомнил, что в детстве Путин любил играть в прятки и в «мушкетеров». Также будущий глава России с удовольствием пел песни The Beatles.

«30 сонат Бетховена — это коллекция пластинок Владимира Спиридоновича Путина, которые были в семье Путиных», — рассказал друг президента. Он добавил, что Путину нравились фильмы того времени: «Щит и меч», «Мертвый сезон», а также опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Кроме того, Борисенко вспомнил случай из старших классов, рассказанный ему одноклассником. К нему и Путину в автобусе пристали пьяные мужчины, которые вытолкнули школьников на улицу. Однако столпившиеся зрители увидели, как от удара старшеклассника мужчины попадали в сугробы. На тот момент, вспоминает друг президента, Путин уже хорошо освоил самбо.

В четверг, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет день рождения на рабочем месте, а вечером отпразднует в тесном семейном кругу. Также он отметил, что у президента нет традиции проставляться на день рождения и угощать коллег в праздничный день.

Политика,Модест Мусоргский,Виктор Борисенко,Борис Годунов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Комсомольская правда,
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