Решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу никак не связано с экономическими причинами. Об этом в беседе с Daily Storm заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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По словам главы региона, новый канал необходим Варшаве исключительно для того, чтобы иметь возможность быстро перебросить свои танки через Балтийскую косу.

«Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!» — рассказал политик, добавив, что это понимают все, в том числе и председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Алиханов подчеркнул, что на самом деле ни у польских судов, ни у судов других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга, несмотря на то, что они должны проходить через российские территориальные воды, чтобы попасть туда. ﻿«Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив», — пояснил он.

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При этом политик напомнил, что строительство данного канала ведется в нарушение международного права и может привести к экологической катастрофе в регионе.

Ранее в октябре польское издание Gazeta Wyborcza написало, что возможная реализация планов Ярослава Качиньского по прокладке канала через Балтийскую косу не станет «ударом по Москве», а наоборот приведет к обогащению российских бизнесменов. Как пояснила газета, 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область, поэтому наибольшую выгоду от проекта получат работающие там предприниматели.