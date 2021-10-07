Горбачев поздравил Путина с днем рождения

Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему энергии в деле укрепления государственности России.
Об этом сообщила в четверг пресс-служба Горбачев-фонда.
"Дорогой Владимир Владимирович! Примите мои поздравления с вашим 69-летием. В этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, сил и энергии в служении России, укреплении ее государственности и развитии экономики", - говорится в поздравлении.
Горбачев также пожелал Путину сил и энергии в "активной внешнеполитической деятельности".
В четверг президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.