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Горбачев поздравил Путина с днем рождения

ТАСС
1 час назад

Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему энергии в деле укрепления государственности России.

Горбачев поздравил Путина с днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Горбачев-фонда.

"Дорогой Владимир Владимирович! Примите мои поздравления с вашим 69-летием. В этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, сил и энергии в служении России, укреплении ее государственности и развитии экономики", - говорится в поздравлении.

Горбачев также пожелал Путину сил и энергии в "активной внешнеполитической деятельности".

В четверг президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.

Политика,Михаил Горбачев,Владимир Путин,
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