В Кремле рассказали о реакции Путина на книги и песни о нем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обычно не тратит время на ознакомление с книгами и песнями, посвященными ему. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков отметил, что Путину рассказывают о самых популярных песнях о нем и, возможно, «что-то ему удается послушать».

«Но в целом он и книги о себе не читает, и материалы о себе так особо и не смотрит, просто не тратит на это время», - отметил пресс-секретарь президента.

7 октября 2021 года Владимир Путин отмечает 69-летие. Песков рассказывал, что, несмотря на день рождения, у Путина есть рабочие планы, но вечер он проведет с родными и близкими.

Во время «Прямой линии» в этом году Путин рассказывал, что иногда поет во время отдыха с близкими.

«У нас как говорят, если отдыхают люди: «Посидят, посидят, да и выпьют». А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. Я русский человек, поэтому мало чем отличаюсь от большинства наших граждан в этом смысле», - отметил он.