Песков рассказал о вакцинации на федеральном уровне

Правительство не намерено принимать меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне. Решить проблему темпов вакцинации можно на уровне регионов, которые наделены соответствующими полномочиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
В разных регионах дела обстоят по-разному. Но, в любом случае, всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей, — сказал Песков, уточнив, что региональные власти наделены достаточными полномочиями для того, чтобы решить этот вопрос.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что заставить россиян прививаться можно, предоставив привитым от коронавируса льготы в каждом регионе. Речь может идти о проездных документах длительного действия, скидочных картах и других небольших поощрениях, которые бы действительно пользовались спросом.