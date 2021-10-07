Песков рассказал о вакцинации на федеральном уровне

В разных регионах дела обстоят по-разному. Но, в любом случае, всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей, — сказал Песков, уточнив, что региональные власти наделены достаточными полномочиями для того, чтобы решить этот вопрос.