В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.18
Войти в почту

Россия пригласила талибов в Москву

Анна Безрукова
29 минут назад

Россия пригласила представителей группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в заседании московского формата по Афганистану. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

Россия пригласила талибов в Москву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом дипломат не уточнил, кто именно будет возглавлять делегацию талибов в ходе встречи, назначенной на 20 октября.

Ранее сообщалось, что Афганистан планирует расплатиться с задолженностями за электричество, распродав имущество чиновников, бежавших из страны. Известно, что Кабул имеет долги перед соседними государствами. Как сообщил телеканал TOLO News, эти данные предоставил исполняющий обязанности директора по производству энергетической корпорации DABS Сафиулла Ахмадзай.

По его словам, также распродадут имущество простых граждан, которые не платили за потребляемую электроэнергию, причем в некоторых ситуациях - годами, уточнил телеканал.

По сведениям Ахмадзая, Афганистан имеет задолженность в размере $62 млн перед четырьмя государствами, находящимися оп соседству, за поставки электричества.

Продажа имущества чиновников прошлого правительства стартует после одобрения новых властей, которых назначил «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая группа).

Политика,Замир Кабулов,Талибан,МИД,РИА Новости,
80
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители