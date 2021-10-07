Россия пригласила талибов в Москву

Россия пригласила представителей группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в заседании московского формата по Афганистану. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

При этом дипломат не уточнил, кто именно будет возглавлять делегацию талибов в ходе встречи, назначенной на 20 октября.

Ранее сообщалось, что Афганистан планирует расплатиться с задолженностями за электричество, распродав имущество чиновников, бежавших из страны. Известно, что Кабул имеет долги перед соседними государствами. Как сообщил телеканал TOLO News, эти данные предоставил исполняющий обязанности директора по производству энергетической корпорации DABS Сафиулла Ахмадзай.

По его словам, также распродадут имущество простых граждан, которые не платили за потребляемую электроэнергию, причем в некоторых ситуациях - годами, уточнил телеканал.

По сведениям Ахмадзая, Афганистан имеет задолженность в размере $62 млн перед четырьмя государствами, находящимися оп соседству, за поставки электричества.