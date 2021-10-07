В Кремле высказались о новой встрече Путина с Байденом

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не исключена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Будет встреча или нет, зависит от того, окажутся ли оба президента в одном время в одном месте», — заявил Песков.
Так он ответил на вопрос, прорабатывается ли встреча Путин и Байдена на полях саммита большой двадцатки.
Первая встреча президентов двух стран проходила 16 июня в Женеве. На встрече Путин с Байденом подписали совместное заявление по стратегической стабильности.
Ранее украинские СМИ сообщили, что президенты России и США могут встретиться в октябре. Они обсудят вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, кибербезопасности, Ближнего Востока, Украины, Афганистана и Центральной Азии.