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В Кремле высказались о новой встрече Путина с Байденом

Ura.Ru
23 минуты назад

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не исключена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

В Кремле высказались о новой встрече Путина с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет встреча или нет, зависит от того, окажутся ли оба президента в одном время в одном месте», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос, прорабатывается ли встреча Путин и Байдена на полях саммита большой двадцатки.

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Первая встреча президентов двух стран проходила 16 июня в Женеве. На встрече Путин с Байденом подписали совместное заявление по стратегической стабильности.

Ранее украинские СМИ сообщили, что президенты России и США могут встретиться в октябре. Они обсудят вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, кибербезопасности, Ближнего Востока, Украины, Афганистана и Центральной Азии.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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