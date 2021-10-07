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Пескова спросили о реакции Путина на песни и книги о себе

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
38 минут назад

Президенту Владимиру Путину рассказывают о популярных песнях, написанных про него, некоторые ему, возможно, удается послушать, но в целом он не тратит время на материалы о себе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Стала известна реакция Путина на песни и книги о себе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков заявил, что «о тех песнях, которые стали наиболее популярными, ему рассказывают, может, что-то ему и удается послушать», однако «в целом (...) он и книги о себе не читает, и материалы о себе особо не смотрит», не тратит на это время, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также ответил на реплику журналистов о том, что в один из своих праздников Путин якобы встречался с актером Михаилом Боярским и они даже вместе пели песни: «Они давние друзья с Боярским, много лет дружат, наверняка многое бывало».

Прокомментировал Песков и тему подарков, которые присылают президенту, в том числе лидеры других стран: «Когда как. Я сейчас не имею информации на этот счет».

Пресс-секретарь президента заверил журналистов, что обязательно передаст главе государства поздравления от кремлевского пула.

Ранее Владимира Путина поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Напомним, российский лидер отмечает 69 день рождения.

Песков сообщал, что Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, и традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет.

Политика,Садыр Жапаров,Вадим Красносельский,Михаил Боярский,Александр Лукашенко,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,РИА Новости,
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