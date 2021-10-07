Стала известна реакция Путина на песни и книги о себе

Президенту Владимиру Путину рассказывают о популярных песнях, написанных про него, некоторые ему, возможно, удается послушать, но в целом он не тратит время на материалы о себе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Песков заявил, что «о тех песнях, которые стали наиболее популярными, ему рассказывают, может, что-то ему и удается послушать», однако «в целом (...) он и книги о себе не читает, и материалы о себе особо не смотрит», не тратит на это время, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также ответил на реплику журналистов о том, что в один из своих праздников Путин якобы встречался с актером Михаилом Боярским и они даже вместе пели песни: «Они давние друзья с Боярским, много лет дружат, наверняка многое бывало».

Прокомментировал Песков и тему подарков, которые присылают президенту, в том числе лидеры других стран: «Когда как. Я сейчас не имею информации на этот счет».

Пресс-секретарь президента заверил журналистов, что обязательно передаст главе государства поздравления от кремлевского пула.