Глава Крыма ответил литовскому политику о «возвращении» Крыма Украине

«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают все, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть», — написал глава республики в Telegram-канале.