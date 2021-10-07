"Дань идеологии джихада": эксперт о возможном вторжении талибов в Таджикистан

Заявление лидера таджикского крыла запрещенной в РФ группировки "Талибан" Махди Арсалана о готовности вторгнуться в Таджикистан не стоит рассматривать как реальные планы, речь тут скорее об идеологии. Таким мнением с "Рамблером" поделился доцент Института общественных наук РАНХиГС при Президенте России Сергей Демиденко.

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"Это заявление надо рассматривать в контексте исламистской идеологии, идеологии построения глобального халифата. Они часто эту тему отыгрывают, говорят об экспансии, о священной войне. Но это не значит, что кто-то там всерьез готовится вторгаться куда-то. Подпольная работа возможна, да, но не полномасштабное вторжение"

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Демиденко считает, что активная экспансия не входит в планы "Талибана" на ближайшие несколько лет. Группировка сейчас больше озабочена налаживанием работы государственных институтов внутри самого Афганистана, и на внешнеполитические авантюры у нее просто нет сил и ресурсов.

"Безусловно, какое-либо вторжение не входит сейчас в планы талибов. Они сейчас занимаются государственным строительством, насколько они могут в принципе этим заниматься"

Он добавляет, что "Талибан" вообще довольно разношерстная группировка, состоящая из множества разных групп поменьше, и не стоит отождествлять заявления лидеров этих подструктур как консолидированную позицию всех талибов.

"Вообще вся эта структура, которая сейчас пришла к власти в Афганистане, она достаточно политически аморфна. Она базируется на этноконфессиональном факторе, главным ее свойством является атомизация отдельных частей. То есть каждый что-то заявляет, озвучивает свою позицию, а потом они в рамках общего совета собираются и пытаются прийти к консенсусу какому-то"

Собственно, отмечает востоковед, таджикская часть талибов, возглавляемая Махди Арсаланом, не является какой-то ключевой силой внутри движения, которая могла бы определять внешнюю политику или самостоятельно проводить военные операции против целых государств.

"Таджикская часть "Талибана" недостаточно влиятельная, и у нее нет достаточных ресурсов для вторжения куда бы то ни было. У Таджикистана есть своя армия, рядом есть силы быстрого реагирования ОДКБ"

Ранее в ряде СМИ и телеграм-каналов появилось заявление руководителя таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалана о готовности его бойцов выступить на территорию Таджикистана. В регионе также был сформирован отряд бойцов-смертников, а таджики, в свою очередь, провели на границе военный парад.