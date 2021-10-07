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Рюмка водки с Си Цзиньпином и поездка в тайгу: как Путин отмечает свой день рождения. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполняется 69 лет. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, свой день рождения Путин проведет на рабочем месте, а вечером он отметит праздник с родными и близкими.

Этот день рождения не первый, в который российский президент занимается рабочими вопросами. Так, в 2013 году 61-летие Путина совпало с визитом на саммит стран АТЭС в Индонезии, где коллеги лидера России поздравили его песней Happy Birthday to You.

В интервью корреспонденту медиакорпорации Китая в 2018 году Путин рассказал, как ему довелось отмечать свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения», – поделился с журналистом своими воспоминаниями политик.

День своего 67-летия в 2019 году Путин, как обычно, посвятил решению государственных задач. Однако за неделю до годовщины президент посетил тайгу: он побывал на сибирском высокогорье, где насладился красотами осенней природы.

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