Президенту России Владимиру Путину сегодня исполняется 69 лет. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, свой день рождения Путин проведет на рабочем месте, а вечером он отметит праздник с родными и близкими.

Этот день рождения не первый, в который российский президент занимается рабочими вопросами. Так, в 2013 году 61-летие Путина совпало с визитом на саммит стран АТЭС в Индонезии, где коллеги лидера России поздравили его песней Happy Birthday to You.

В интервью корреспонденту медиакорпорации Китая в 2018 году Путин рассказал, как ему довелось отмечать свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения», – поделился с журналистом своими воспоминаниями политик.