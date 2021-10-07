В Совете Федерации отреагировали на слова Ландсбергиса о развале России

Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно, это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернётся в состав Украины, — сказал сенатор.