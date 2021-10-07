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Совфед отреагировал на слова Ландсбергиса о развале России

News.ru
15 минут назад

Развал реален скорее для Украины, которая была сформирована как государство Российской империей и СССР, и отказалась от добрососедских отношений и общей истории. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова бывшего председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса, передаёт РИА Новости. Что касается Крыма, он останется в составе РФ, уверен Цеков.

В Совете Федерации отреагировали на слова Ландсбергиса о развале России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно, это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернётся в состав Украины, — сказал сенатор.

Он отметил, что подобный сценарий с высокой долей вероятности грозит Украине, которая отказалась от дружбы с Россией, несмотря на общую историю.

Украина как государство сформировано стараниями России — сначала Российской империи, а затем СССР, и отказ от прошлого привёл к этой ситуации. Вообще-то сама Украина находится на грани развала, и вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики — это очень вероятно, — подчеркнул Цеков.

Накануне первый глава Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью украинской газете «День» заявил, что Крым вернётся в состав Украины только после развала России. По его мнению, это вопрос времени, поскольку все империи имеют свой конец. Политик также указал на принципиальную позицию, которую РФ занимает по вопросу Крыма.

Политика,Витаутас Ландсбергис,Сергей Цеков,Совет Федерации,ЕС,РИА Новости,
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