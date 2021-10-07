Переговоры и поход в тайгу: как проходят дни рождения Путина

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Как глава государства предпочитает отдыхать и праздновать свои дни рождения, разбирался «Рамблер».

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«Есть рабочие планы»

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник в кругу семьи. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы, несмотря на день рождения. Но никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего», - пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Владимир Путин достаточно часто «проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник».

Встречи, выступления и телефонные переговоры

Это не первый день рождения, который глава государства проводит за работой. Так, в 2020 году первую половину дня глава государства посвятил международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими, пишет РИА Новости.

А свой 61-ый день рождения глава государства в 2013 году праздновал на саммите АТЭС на Бали. Бывший на тот момент президентом Индонезии Сусило Бамбанг спел российскому лидеру песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер — торт.

В 2005 году Путин в свой праздник провел встречи с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ОЦАС), а также вел переговоры канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Один из своих дней рождения Путин встречал в компании лидера Китая Си Цзиньпина. В 2011 году бывший тогда премьер-министром Владимир Путин выступил в Москве на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

При этом в 2014 году президент России предпочел отметить день рождения походом по сибирской тайге.

Тайга и пристрастия в еде

В этом году президент России Владимир Путин также провел несколько дней в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента и министра, но где именно побывали Путин и Шойгу, в администрации раскрывать не стали.

«Место я называть не буду. < > Обычный такой отдых: и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух и так далее», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Владимир Путин во время отдыха в Сибири питался «без изысков». Ранее Песков также отмечал, что Путин неприхотлив в еде, «не делает из нее культа», но избегает некоторые продукты, в частности, мучного.

О кулинарных предпочтениях Путина рассказывал и бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин. По его словам, глава государства любит борщ на баранине и на телятине.

Сам же Владимир Путин говорил журналистам, что любит мясо, рыбу, овощи, каши, творог и мед, пишет «СтарХит».

«Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Чай пью только зеленый», - отмечал глава государства.

Песни и алкоголь

Во время прямой линии 2021 года Владимир Путин рассказывал, что у него не так уж и много времени бывает для отдыха, но в своих предпочтениях он мало отличается от большинства россиян.

«У нас как говорят, если отдыхают люди: «Посидят, посидят, да и выпьют». А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. Я русский человек, поэтому мало чем отличаюсь от большинства наших граждан в этом смысле», - отметил он.