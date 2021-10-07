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Представителя Крыма лишили слова в ООН из-за цензуры

Елена Прошина
12 минут назад

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец пожаловался на то, что ему не дали выступить на площадке Организации Объединенных Наций из-за цензуры, сообщает РИА Новости.

Представителя Крыма лишили слова в ООН из-за цензуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он принял участие в 48-й сессии Совета по правам человека ООН в формате видеоконференции. Чегринец заявил, что в последний момент узнал, что выступление снято, при том, что запись была отправлена заблаговременно.

«Официальная версия – слишком много участников, поэтому, мол, не хватило времени», — отметил политик.

Он считает, что решение связано с предвзятостью организации по отношению к жителям Крыма, а само «выступление просто не прошло цензуру». Чегринец хотел обратить внимание общественности на нарушения прав человека на российском полуострове со стороны властей Украины.

«Киев не может быть надежным источником информации, так как сам генерирует фейковые новости в интернете», — отметил сопредседатель.

Он призвал ООН направить свою комиссию на полуостров.

На 48-й сессии Совета по правам человека ООН удалось выступить главе украинской общины Крыма Анастасии Гридчине. По ее словам, Киев на протяжении нескольких лет обманывает организацию, жалуясь на «российскую агрессию» в Крыму. Также она сообщила, что украинские власти игнорируют нанесенный полуострову ущерб из-за водной, продовольственной и энергетической блокады.

Политика,Совет по правам человека,ООН,РИА Новости,
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