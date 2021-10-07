В России отреагировали на высылку сотрудников ООН из Эфиопии

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала не драматизировать ситуацию с объявлением Эфиопией семи сотрудников ООН персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС.

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"Сожалеем по поводу принятого на прошлой неделе решения Эфиопии выдворить из страны сотрудников ООН. Это, безусловно, не будет способствовать разрешению острейшего гуманитарного кризиса в стране", - сказала Евстигнеева.

Она считает, что взаимоуважительный диалог между Эфиопией и секретариатом ООН смогут восстановить доверие и разрешить возникшие противоречия в интересах населения. 30 сентября правительство Эфиопии объявило семерых сотрудников ООН персонами нон грата, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны.

Действия властей спровоцировали международный скандал, из-за которого на африканскую страну могут наложить санкции. 4 октября заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подтвердил, что сотрудники покинули африканскую страну.