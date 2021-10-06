МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал сокращение штата российского представительства при НАТО.
Грушко напомнил, что накануне руководители альянса заявляли о важности деэскалации отношений с Россией и призывали возобновить диалог в рамках совета Россия - НАТО.
«Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы". Никак», - заявил замглавы МИД «Коммерсанту».
6 октября НАТО приняла решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе, позиции еще двух дипломатов будут сокращены. Таким образом, численность сотрудников миссии сократится вдвое – с 20 до 10 человек.
По информации телеканала Sky News, причиной стала «предполагаемая враждебная деятельность» России. В пресс-службе НАТО подтвердили, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства, которые, по их мнению, являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.