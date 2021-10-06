МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО

«Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы". Никак», - заявил замглавы МИД «Коммерсанту».