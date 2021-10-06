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МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО

Вероника Полынина
28 минут назад

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал сокращение штата российского представительства при НАТО.

МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Грушко напомнил, что накануне руководители альянса заявляли о важности деэскалации отношений с Россией и призывали возобновить диалог в рамках совета Россия - НАТО.

«Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы". Никак», - заявил замглавы МИД «Коммерсанту».

6 октября НАТО приняла решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе, позиции еще двух дипломатов будут сокращены. Таким образом, численность сотрудников миссии сократится вдвое – с 20 до 10 человек.

НАТО вышлет восемь сотрудников миссии РФ при альянсе

По информации телеканала Sky News, причиной стала «предполагаемая враждебная деятельность» России. В пресс-службе НАТО подтвердили, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства, которые, по их мнению, являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.

Политика,Александр Грушко,НАТО,МИД,
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