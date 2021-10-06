Жириновский: переодетые в грузинскую форму турки двинутся на Тбилиси

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По мнению Жириновского, Грузия находится в состоянии системного кризиса, и после задержания Жириновского в стране может произойти государственный переворот.

Политик считает, что сторонники Саакашвили могут захватить тюрьму в Рустави, где содержится экс-президент.

«Саакашвили найдет точку опоры, и вся оппозиция там соединится, скорее всего, это будет Батуми. Рядом Турция. И турецкие войска будут переодетые в грузинскую форму. И будут идти на Поти, Кутаиси и на Тбилиси», - заявил Жириновский.

По мнению политика, при определенном стечении обстоятельств от Грузии вообще ничего не останется, но какая-то часть страны станет частью НАТО и Евросоюза.

Обострение ситуации с Грузии может привести к большой войне на Кавказе, добавил Жириновский.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки.