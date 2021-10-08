Россия ответит на сокращение миссии при НАТО

Стало известно, как Россия может ответить на сокращение своей миссии при НАТО. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.

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Согласно их информации, в настоящее время в РФ идет согласование ответных мер на решение НАТО наполовину сократить численность российской миссии при альянсе. При этом уже решено, что они затронут Военную миссию связи НАТО в Москве, сообщает издание.

Один из источников также не исключил, что Россия и вовсе закроет свое постоянное представительство при Североатлантическом альянсе.

"Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там", — сказал он.

Ранее стало известно, что НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух.

Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

В последний раз российских дипломатов высылали после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.