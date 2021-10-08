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"Ъ" узнал об ответе России на сокращение миссии при НАТО

Газета.Ruиещё 14
20 минут назад

Стало известно, как Россия может ответить на сокращение своей миссии при НАТО. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.

Россия ответит на сокращение миссии при НАТО
Фото: ReutersReuters

Согласно их информации, в настоящее время в РФ идет согласование ответных мер на решение НАТО наполовину сократить численность российской миссии при альянсе. При этом уже решено, что они затронут Военную миссию связи НАТО в Москве, сообщает издание.

Один из источников также не исключил, что Россия и вовсе закроет свое постоянное представительство при Североатлантическом альянсе.

"Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там", — сказал он.

Ранее стало известно, что НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух.

Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

В последний раз российских дипломатов высылали после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

Тогда Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии, следом за ней аналогичные действия предприняли правительства США, Канады, Франции, Германии и ряда других стран. НАТО сократило штат российских сотрудников при альянсе с 30 до 20.

Политика,Сергей Скрипаль,ГРУ,НАТО,Газета "Коммерсантъ",
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