В Кремле назвали жертв конфликтов России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за напряженных отношений России и США страдают рядовые россияне и американцы, которые не могут получить визы. Об этом сообщает ТАСС.

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Так Песков прокомментировал призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. В письме президенту Джо Байдену два сенатора-демократа и два сенатора-республиканца заявили, что в США базируются около 400 российских дипломатов, при этом американских дипломатов в России всего сто.

Сенаторы назвали такую диспропорцию недопустимой и призвали Байдена рассмотреть вопрос о высылке до 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст больше виз для сотрудников американской дипмиссии.

В МИД России ТАСС заявили, что в США нет такого количества дипломатов РФ. А Песков назвал призыв сенаторов «эмоциональными требованиями».

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве - это первое. < > Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», - отметил он.

Песков отметил, что США уже несколько лет стремятся к «полному сворачиванию отношений» с Москвой.

«Более того, такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией [США] - захват нашей дипсобственности и так далее - ни к чему хорошему не привели. Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы», - заявил представитель Кремля.