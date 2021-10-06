Директор музея Пушкина отказался от депутатского мандата вслед за Машковым

Центризбирком России сегодня передал депутатский мандат директора Государственного музея А. С. Пушкина Евгения Богатырева командиру московского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлии Дрожжиной. Об этом пишет ТАСС.

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С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». Народный артист, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы. После подведения итогов ЦИК передал ему вакантный думский мандат от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной. При этом актер идти в Думу отказался, после чего место в парламенте получил директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.

Однако сегодня Богатырев также заявил о своем отказе от мандата депутата Государственной думы. Таким образом он перешел командиру московского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлии Дрожжиной.