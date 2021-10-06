Кремль направил Украине предложения по переговорам Путина и Зеленского

Россия несколько месяцев назад направила Украине предложения по возможной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и проект итогов саммита. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает «Коммерсант».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе оценить ситуацию на Донбассе.

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», - заявил Зеленский.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений. При этом он подчеркнул, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

3 октября Зеленский вновь напомнил о возможной встречи с российским коллегой, заявив, что готов к общению в формате тет-а-тет. В Кремле тему российско-украинского саммита прокомментировали 4 октября.

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Информированный источник в российских госструктурах рассказал «Коммерсанту», что еще несколько месяцев назад Москва довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. Всего в списке 12 позиций.

Так, в Кремле считают, что лидеры двух стран могли бы договориться о восстановлении дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, в России считают возможным принятие главами государств решения о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами и заключение договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

При этом тема Крыма в послании не упоминалась, а вопрос урегулирования ситуации в Донбассе — лишь единожды. В Кремле отметили, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в «нормандском формате» поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных ДНР и ЛНР.

«От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало», - заявил изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Киеве, в свою очередь, обвинили Москву в том, что подготовка саммита застопорилась.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить такие двусторонние переговоры», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что в Кремль не выражают «четкую готовность обсудить то, что действительно имеет значение для украинцев и россиян», в частности вопросы вооруженного противостояния на Донбассе.