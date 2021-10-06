Владимир Машков отказался от депутатского мандата

Центризбирком России планирует передать депутатский мандат актера Владимира Машкова директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом со ссылкой на постановление ЦИК пишет ТАСС.

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С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». Народный артист, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы.

После подведения итогов голосования источник в «Единой России» заявил, что до актера «очередь не доходит» и он не получит место в новом парламенте. Однако потом стало известно, что ЦИК передал Машкову вакантный думский мандат от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.