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Кремль направил Украине предложения по возможной встрече Путина с Зеленским

Lenta.ruиещё 1
31 минуту назад

Несколько месяцев назад Кремль направил Украине предложения по возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в частности, свое видение итогов переговоров. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник, всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений.

Кремль направил Украине предложения по встрече Путина с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным собеседника газеты, в Кремле считают, что Путину и Зеленскому можно было бы договориться о восстановлении дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Москва назвала возможным принятие решения о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами и заключение договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

При этом тема Крыма в послании Кремля не была упомянута, а вопрос урегулирования ситуации в Донбассе — единожды, «в виде замечания о том, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате" поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина «ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи» не ответила.

В Киеве в свою очередь заявили, что подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается по вине Москвы.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить такие двусторонние переговоры», — сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Кремль не выражает четкую готовность обсудить то, что действительно имеет значение для украинцев и россиян.

«Тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь. Вопросы войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира — ключевое наполнение переговорной повестки», — отметил Подоляк.

В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский лидер посоветовал вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять украинского президента в Москве.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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