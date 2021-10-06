Россия парировала нападки Украины по Крыму

Денис Лозинский, представитель России на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, прокомментировал обвинения директора Департамента международной безопасности МИД Украины в нарушении Будапештского меморандума. Речь шла о присоединении Крыма к территории РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Российский представитель напомнил, что положения документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий социально-экономических или внутриполитических факторов. Он подчеркнул, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины, принуждать какие-либо части страны оставаться в ее составе против воли местных жителей.
Лозинский также отметил, что обвинения в нарушении Россией меморандума относительно гарантий безопасности Украины — беспочвенны. Он заключил, что эти заявления — новые проявления антироссийской пропаганды.
Ранее Алексей Арестович, спикер делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, заявил, что Минские соглашения должны быть преобразованы в аналог Будапештского меморандума по причине своей невыполнимости. Он подчеркнул, что конфликт может быть разрешен только в том случае, если к переговорам присоединится «сильный гарант», как, например, Великобритания, США, или ООН.