Россия ответила на обвинения Запада в использовании «Новичка»

Россия категорически отвергает обвинения стран Запада в применении отравляющего вещества, которое называют «Новичком». Об этом заявил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, назвавший целью подобных заявлений оказание давления на Россию, сообщает РИА Новости.