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В Совфеде жестко ответили на заявление Польши о «Северном потоке-2»

Lenta.ruиещё 9
47 минут назад

Член Совета Федерации Алексей Пушков жестко ответил на заявление президента Польши Анджея Дуды, который призвал НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком-2». Он прокомментировал слова польского лидера в своем Telegram-канале.

В Совфеде ответили на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Дуда в условиях роста цен на газ продолжает пугать «Северным потоком-2» и «российским шантажом, выходящим далеко за пределы энергетических вопросов».

«Лучше бы проанализировал причины нынешнего газового кризиса в Европе. Но Варшава никогда не отличалась рациональным мышлением», — написал сенатор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда перечислил текущие вызовы, стоящие перед НАТО. По его словам, главными вызовами для альянса являются экономическое развитие Китая, терроризм, миграционный кризис и газопровод «Северный поток-2».
Политика,Северный поток 2,Алексей Пушков,Анджей Дуда,НАТО,Совет Федерации,
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