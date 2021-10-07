В Совфеде ответили на заявление Польши о «Северном потоке-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков жестко ответил на заявление президента Польши Анджея Дуды , который призвал НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком-2». Он прокомментировал слова польского лидера в своем Telegram -канале.

По его словам, Дуда в условиях роста цен на газ продолжает пугать «Северным потоком-2» и «российским шантажом, выходящим далеко за пределы энергетических вопросов».