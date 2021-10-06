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В Госдуме рассказали, от чего зависит запуск «Северного потока — 2»

Елена Прошина
7 минут назад

Запуск «Северного потока — 2» зависит от здравомыслия европейских коллег. Об этом заявил Павел Завальный, глава комитета Госдумы по энергетике, в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ). Об этом пишут РИА Новости.

В Госдуме рассказали, от чего зависит запуск «Северного потока — 2»
Фото: ReutersReuters

По его словам, чем быстрее Запад отринет свою политику двойных стандартов и политизированность, тем быстрее будет запущен «Северный поток — 2». Он отметил, что сертификация — это весьма бюрократический процесс, который можно ускорить, чтобы уже зимой поставки газа были обеспечены. Газ по «Северному потоку — 2» дешевле из-за более короткого маршрута, и поэтому он экономически выгоднее для потребителя, заключил Завальный.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось в сентябре. В июне его оператор — Nord Stream 2 AG обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в роли независимого оператора. Это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. По установленным требованиям ЕС добычей и транспортировкой газа по трубопроводу обязаны заниматься разные компании.

У регулятора будет четыре месяца, чтобы дать свой ответ. Он направит решение в Еврокомиссию, которая должна одобрить его в течении двух месяцев.

Политика,Павел Завальный,Еврокомиссия,Госдума,ЕС,РИА Новости,
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