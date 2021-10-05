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В США призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Елена Прошина
4 минуты назад

Ряд американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий обратились к президенту США Джо Байдену с призывом выслать 300 российских дипломатов, если сокращение посольства США в Москве продолжится. Совместное заявление сенаторов опубликовано на сайте сенатора от штата Флорида, республиканца Марко Рубио.

В США призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов
Фото: ReutersReuters

Заявление подписали также Марк Уорнер (демократ, член верхней палаты Конгресса США от штата Вирджиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

По мнению конгрессменов, действия российского правительства против посольства США в Москве несут серьезные риски для национальной безопасности и существенно влияют на способность посольства функционировать, а отсутствие зеркального ответа только провоцирует более враждебное поведение со стороны России.

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Сенаторы напомнили, что 1 августа 2021 года Россия ввела запрет на работу любого местного персонала в посольстве США в Москве, что, по мнению авторов письма, ставит под угрозу повседневную деятельность дипмиссии. Сенаторы отметили, что в США насчитывается более 400 российских дипломатов, в то время как дипмиссия США в России в настоящее время насчитывает всего около 100 американцев.

«Такая непропорциональность в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдавать достаточное количество виз, чтобы приблизиться к паритету между числом американских дипломатов, работающих в России, и числом российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету. Мы считаем, что такой шаг был бы разумным и взаимным», - говорится, в частности, в письме.

Политика,Джим Риш,Марк Уорнер,Марко Рубио,Джозеф Байден,Сенат США,Правительство РФ,
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