В США призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Ряд американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий обратились к президенту США Джо Байдену с призывом выслать 300 российских дипломатов, если сокращение посольства США в Москве продолжится. Совместное заявление сенаторов опубликовано на сайте сенатора от штата Флорида, республиканца Марко Рубио.
Заявление подписали также Марк Уорнер (демократ, член верхней палаты Конгресса США от штата Вирджиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).
По мнению конгрессменов, действия российского правительства против посольства США в Москве несут серьезные риски для национальной безопасности и существенно влияют на способность посольства функционировать, а отсутствие зеркального ответа только провоцирует более враждебное поведение со стороны России.
Сенаторы напомнили, что 1 августа 2021 года Россия ввела запрет на работу любого местного персонала в посольстве США в Москве, что, по мнению авторов письма, ставит под угрозу повседневную деятельность дипмиссии. Сенаторы отметили, что в США насчитывается более 400 российских дипломатов, в то время как дипмиссия США в России в настоящее время насчитывает всего около 100 американцев.
«Такая непропорциональность в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдавать достаточное количество виз, чтобы приблизиться к паритету между числом американских дипломатов, работающих в России, и числом российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету. Мы считаем, что такой шаг был бы разумным и взаимным», - говорится, в частности, в письме.