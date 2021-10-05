В США призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

«Такая непропорциональность в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдавать достаточное количество виз, чтобы приблизиться к паритету между числом американских дипломатов, работающих в России, и числом российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету. Мы считаем, что такой шаг был бы разумным и взаимным», - говорится, в частности, в письме.