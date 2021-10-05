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Мишустин рассказал, как год работал в школе учителем информатики

Российская Газета
20 минут назад

Премьер-министр Михаил Мишустин в День учителя вручил премии правительства в области образования за 2021 год и рассказал о своем педагогическом опыте в школе. Его пригласили помочь с уроками информатики в небольшой школе, куда приходилось добираться на электричке.

Мишустин рассказал, как добирался до работы на электричке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вначале я думал, что это будет на месяц-два, но ребята, которые за партами были, сказали мне: "Вы нас бросите?" Вот я их не бросил, - поделился глава правительства воспоминаниями. - Довели до конца, это был крайний класс. Тогда было десять классов".

"Хочу сказать, что вот эти глаза детей, которые верят наставнику, педагогу, мне кажется, дают такой мощный стимул, что на всю жизнь человек, если он стал педагогом, сохранит в себе это и будет наставником", - заявил он. Именно учителя, считает Мишустин, становятся теми опорами, которые в будущем дают человеку возможность построить все свои качества - социальное поведение, профессионализм, все остальное - на этих основах.

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Сам премьер, признался он, помнит каждого педагога, которые дали ему такие основы, и собирался после церемонии позвонить своим учителям.

Политика,Михаил Мишустин,
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