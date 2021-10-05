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Мишустин отправил Баталину в отставку

Ura.Ru
35 минут назад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ольгу Баталину от должности замглавы Минтруда. На ее место назначен замминистра Вовченко.

Мишустин отправил в отставку замглавы Минтруда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя Минтруда в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении. На ее место назначен Алексей Вовченко.

Ранее сообщалось, что Баталина может отказаться от места в Госдуме восьмого созыва. Предполагается, что она станет губернатором одного из российских регионов, сказал информированный источник «Интерфакса».

Политика,Михаил Мишустин,Алексей Вовченко,Ольга Баталина,Минтруд,Госдума,Интерфакс,
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