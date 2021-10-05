Мишустин отправил в отставку замглавы Минтруда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ольгу Баталину от должности замглавы Минтруда. На ее место назначен замминистра Вовченко.
«Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя Минтруда в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении. На ее место назначен Алексей Вовченко.
Ранее сообщалось, что Баталина может отказаться от места в Госдуме восьмого созыва. Предполагается, что она станет губернатором одного из российских регионов, сказал информированный источник «Интерфакса».