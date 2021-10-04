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Захарова назвала «жестью» сбои в работе сервисов Facebook

Lenta.ru
7 минут назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале сбои в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp, назвала проблемы в функционировании социальных сетей «жестью».

Захарова назвала «жестью» сбои в работе сервисов Facebook
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, сбои в работе сервисов заставляют оценить необходимость внедрения собственных интернет-платформ. «Жесть. К вопросу о том, нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы», — написала представитель ведомства.

Так она прокомментировала информацию репортера The New York Times Ширы Френкель о том, что сотрудники социальной сети Facebook не могут попасть в офис компании по причине сбоев в работе электронных пропусков.

Ранее сообщалось, что данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. На форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

4 октября тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.

Политика,Мария Захарова,Google,МИД,New York Times,
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