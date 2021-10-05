В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.29
Войти в почту

Захарова оценила масштаб вмешательства Запада в дела России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Россия для стран Запада стала одним из самых масштабных проектов по вмешательству, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарова оценила масштаб вмешательства Запада в дела России
Фото:  ТАСС/Владимир Гердо ТАСС/Владимир Гердо

«Мы в общем-то одни из самых, к сожалению, таких самых масштабных проектов по вмешательству западных партнеров, коллективного Запада», – приводит РИА «Новости» ее слова, сказанные в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, стало известно, что Великобритания каждый год выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Захарова указала на целенаправленную стратегию вмешательства Лондона во внутренние дела России.

Политика,Мария Захарова,МИД,РИА Новости,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители