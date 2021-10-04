Захарова: Британия открыто вмешивается во внутренние дела России, финансируя НКО

Финансирование российских некоммерческих организаций Великобританией, о котором говорится в обнародованном плане работы британского посольства в Москве, является целенаправленной стратегией вмешательства во внутренние дела России. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Оказание влияния на внутреннее экспертное сообщество независимого государства путем его финансирования, в том числе по линии посольства, - прямое свидетельство вмешательства во внутреннюю жизнь и политику страны, - отметила она. - Далее. Безобидная на первый взгляд, но почему-то щедро оплачиваемая поддержка отечественных НКО, информационных проектов и прочее - не что иное, как целенаправленная стратегия влияния на наши внутренние общественные процессы в интересах другого государства или группы государств".

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Как отметила Захарова, действия, описанные в обнародованных документах, нарушают положения Венской конвенции о правах и обязанностях иностранных диппредставительств. "Права и обязанности иностранных дипмиссий по всему миру прописаны в соответствующей Венской конвенции 1961 года. Действия Форин офиса и британского посольства в России, если написанное в обнародованных материалах правда, грубо нарушают положения данного документа", - указала дипломат.

Захарова также обратила внимание, что первым на призыв к британскому диппредставительству объясниться по поводу опубликованных документов о масштабном вмешательстве во внутренние дела России ответило не посольство Британии в Москве, а старший советник Института Кеннана Сергей Пархоменко в Вашингтоне. По словам дипломата, Пархоменко задается вопросом, почему цели, заявленные в документе, такие как "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре", это "вмешательство во внутренние дела" или "враждебная пропаганда".