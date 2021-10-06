Путин поднимет вопрос трансформации энергетического сектора РФ

Президент России Владимир Путин проведет 6 октября совещание по вопросам развития энергетики, сообщили в пресс-службе Кремля. Как ожидается, будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, в частности электроэнергетики, а также возможности диверсификации экономик угледобывающих регионов.

Фото: ТАСС ТАСС

В Кремле отметили, что в совещании примут участие члены правительства, руководители ряда субъектов Федерации, а также крупнейших энергетических компаний.

Видео дня

Сам глава государства во вторник на совещании с членами кабмина говорил, что намерен на нынешнем заседании обсудить трансформацию российского энергетического сектора. Путин добавил, что эта тема очень важна, и власти "уже несколько раз подходили к этому снаряду".

Плавный переход

Путин отметил, что переход в сторону зеленой экономики должен быть плавным. Он указал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе из-за спекуляций на климатических проблемах и сокращения инвестиций и выразил уверенность, что у России "есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок".

"Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы", - добавил президент.

Путин также призвал "наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов - сейчас в мире это активно обсуждается". Президент выразил уверенность, что РФ "здесь есть над чем работать, есть даже определенные конкурентные преимущества".

"Потенциал занять лидирующие позиции есть у России и на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. Помимо атома и других традиционных источников здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности", - добавил он.

Путин подчеркнул, что "все эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, нельзя забывать и об устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса". При этом он указал, что максимальные темпы экономического роста должны быть обеспечены в России одновременно с достижением углеродной нейтральности.

Встречи с лидерами фракций

Кроме того, в этот день ожидается и встреча президента с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Как сообщил ТАСС во вторник глава пресс-службы КПРФ, секретарь ЦК компартии Александр Ющенко, общение планируется по видео-конференц-связи. По словам Ющенко, Зюганов планирует обсудить с президентом "насущные проблемы".