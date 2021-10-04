В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.48
Войти в почту

Песков заявил, что темпы вакцинации от ковида в России оставляют желать лучшего

ТАССиещё 5
56 минут назад

Темпы вакцинации от коронавируса в России по-прежнему оставляют желать лучшего, хотя прививка является единственным способом защитить свою жизнь. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль объяснил низкие темпы вакцинации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего", - сказал представитель Кремля. По его мнению, это может быть связано в том числе с "недостаточно активной кампанией по разъяснению безальтернативности" этого способа противодействия инфекции.

"Мы, пользуясь случаем, еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии", - подчеркнул Песков.

Ситуация с коронавирусом в РФ

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на понедельник, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 781, до 7 612 317. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют свыше 25 тыс. случаев заражения. Темпы прироста суточной заболеваемости, по данным на 4 октября, таким образом обновили рекорд, фиксировавшийся в январе 2021 года.

В Минздраве назвали долю вакцинированных россиян старше 60 лет

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 883 против 890 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 210 801 пациент.

С начала пандемии в мире заразились около 235 млн человек, более 4,8 млн умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации с пандемией в стране.

Политика,Дмитрий Песков,Минздрав РФ,Правительство РФ,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители