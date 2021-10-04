Кремль объяснил низкие темпы вакцинации в России

Темпы вакцинации от коронавируса в России по-прежнему оставляют желать лучшего, хотя прививка является единственным способом защитить свою жизнь. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего", - сказал представитель Кремля. По его мнению, это может быть связано в том числе с "недостаточно активной кампанией по разъяснению безальтернативности" этого способа противодействия инфекции.

"Мы, пользуясь случаем, еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии", - подчеркнул Песков.

Ситуация с коронавирусом в РФ

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на понедельник, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 781, до 7 612 317. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют свыше 25 тыс. случаев заражения. Темпы прироста суточной заболеваемости, по данным на 4 октября, таким образом обновили рекорд, фиксировавшийся в январе 2021 года.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 883 против 890 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 210 801 пациент.