Владимир Машков станет депутатом Госдумы

Центральная избирательная комиссия намерена передать вакантный депутатский мандат народному артисту России, худруку Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову, который выдвигался по списку от «Единой России». Об этом со ссылкой на проект постановления ЦИК пишет ТАСС.
С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». С учетом данных по одномандатным округам в Думу прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России - За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.
Машков входил в список «Единой России» на выборах в Госдуму от Москвы. После подведения итогов голосования источник в партии заявил, что до актера «очередь не доходит» и он не получит место в новом парламенте.
Однако сегодня стало известно о намерении ЦИК передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия».
Так, вакантный мандат будет передан Владимиру Машкову от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва).