Владимир Машков станет депутатом Госдумы

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С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». С учетом данных по одномандатным округам в Думу прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России - За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.

Машков входил в список «Единой России» на выборах в Госдуму от Москвы. После подведения итогов голосования источник в партии заявил, что до актера «очередь не доходит» и он не получит место в новом парламенте.

Однако сегодня стало известно о намерении ЦИК передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия».