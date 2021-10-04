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Артист Машков станет депутатом Госдумы

Рамблер
23 минуты назад

Центральная избирательная комиссия намерена передать вакантный депутатский мандат народному артисту России, худруку Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову, который выдвигался по списку от «Единой России». Об этом со ссылкой на проект постановления ЦИК пишет ТАСС.

Владимир Машков станет депутатом Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». С учетом данных по одномандатным округам в Думу прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России - За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.

Подведены итоги выборов в Госдуму. Ключевые цифры

Машков входил в список «Единой России» на выборах в Госдуму от Москвы. После подведения итогов голосования источник в партии заявил, что до актера «очередь не доходит» и он не получит место в новом парламенте.

Однако сегодня стало известно о намерении ЦИК передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия».

Так, вакантный мандат будет передан Владимиру Машкову от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва).

Политика,Мария Ревякина,Владимир Машков,Олег Табаков,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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