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Появились подробности о вмешательстве Великобритании в политику России

РИА "ФедералПресс"иещё 8
4 октября 2021

Вчера в СМИ сообщили, что в Сеть попал документ, свидетельствующий о вмешательстве Великобритании в политику России. Комитет защиты национальных интересов проанализировал данные и пришел к выводу, что посольство Соединенного Королевства в течение многих лет целенаправленно влияет на внутренние дела РФ.

МИД РФ ждет реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В телеграм-канале «Кремлевская прачка» были выложены служебные документы о проектной деятельности посольства Великобритании в Москве. В них содержится информация, на какие цели, какие проекты и в каком объеме направляются британские средства в России», – пишут на сайте комитета.

Среди попавших в открытый доступ документов есть отчеты о деятельности Великобритании в России с 2018 по 2021 годы. За это время британское посольство профинансировало более 30 проектов на территории РФ. Общий объем инвестиций, пишут на сайте комитета защиты нацинтересов, составил более 2 млн фунтов стерлингов (около 175,1 млн рублей по курсу 2018-2019 годов).

Комитет выяснил, что средства направлялись преимущественно на поддержку организаций, признанных в России иноагентами, на пропагандирующие ЛГБТ-сообщество и так далее. Большую часть от общей суммы финансирования Великобритания направила на проект гражданского общества и прав человека в России – 57 %. Однако, как отмечают в комитете, под общество «традиционно маскируется поддержка общественно-политических инициатив в стране».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Сеть попали документы с планами работы Соединенного Королевства в России. Там также содержатся заявки от российских НКО и СМИ на получение денежной поддержки.

Политика,ФедералПресс,
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