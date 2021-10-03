«Со свиным рылом в калашный ряд...»: Захарова обратилась к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский лезет не в свое дело, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова о «мощной и наглой» украинской политике. Свое мнение дипломат высказала в Telegram-канале.

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«Со свиным рылом в калашный ряд Решили действовать по-голохвастовски - наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу», — написала Захарова.

Она отметила, что Киев не может осуществить ничего из заявленного и «много раз оплаченного Западом» и не делает никаких шагов вперед. Как выразилась Захарова: «Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло».