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«Со свиным рылом в калашный ряд...»: Захарова обратилась к Зеленскому

Ювелина Бернст
10 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский лезет не в свое дело, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова о «мощной и наглой» украинской политике. Свое мнение дипломат высказала в Telegram-канале.

«Со свиным рылом в калашный ряд...»: Захарова обратилась к Зеленскому
Фото: ТАССТАСС

«Со свиным рылом в калашный ряд Решили действовать по-голохвастовски - наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу», — написала Захарова.

Она отметила, что Киев не может осуществить ничего из заявленного и «много раз оплаченного Западом» и не делает никаких шагов вперед. Как выразилась Захарова: «Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло».

Украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область назвал Украину «мощной», а политику страны «наглой», без чего, по его словам, «никто не будет видеть шагов Украины вперед».

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД,
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